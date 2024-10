FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist verfüge u?ber ein ausgezeichnetes Produktportfolio, was dem Unternehmen für die kommenden Jahre sehr gute Wachstumsaussichten verschaffe, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die ohnehin schon hohe Profitabilität du?rfte weiter spürbar steigen. Der Experte geht zudem davon aus, dass Qiagen die gegenwärtigen Probleme im Gesundheitssektor angemessen in den Prognosen zum laufenden Quartal und zum Gesamtjahr reflektiert hat./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 15:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 15:48 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.