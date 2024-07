FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Rheinmetall bei einem fairen Wert von 524 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern sei bereits ein wesentlicher Profiteur des Verteidigungsaufbaus in den westlichen Demokratien, schrieb Analyst Holger Schmidt am Dienstag. Die nun angestrebte Verstärkung der Verteidigung von Europa sollte zusätzlich stützen. Weiteres Potenzial sieht er in der geplanten, gemeinsamen Panzerproduktion mit Leonardo./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 12:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 12:35 / MESZ





