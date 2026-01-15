Richemont Aktie
|185,80EUR
|-2,10EUR
|-1,12%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Die Anleger seien mit ihren Erwartungen schon deutlich anspruchsvoller geworden als der mittlerweile veraltete Analystenkonsens, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei daher schwierig zu sagen, wie stark das Ergebnis des Luxusgüterkonzerns dann tatsächlich ist. Es sei aber erkennbar, dass der rasant steigende Goldpreis das Umsatzwachstum stützt und den Margen-Gegenwind ausgleichen kann./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
174,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
11:27
|WDH/AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen (dpa-AFX)
|
10:52
|AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächel nach Anfangsgewinnen (dpa-AFX)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|10:33
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:33
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:33
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:53
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|186,30
|-0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:46
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|13:45
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:43
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13:36
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|13:36
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13:36
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|13:34
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:56
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:34
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:34
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:34
|Mercedes-Benz Group Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:33
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:33
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:00
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:40
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:40
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:38
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:38
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:15
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|11:12
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research