Roche Aktie
|260,30CHF
|-0,70CHF
|-0,27%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) habe nur eine geringe Senkung des Blutdrucks gezeigt, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies könnte das Potenzial des Herzmittels limitieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
260,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
260,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,64%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
29.08.25
|SIX-Handel SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
29.08.25
|SMI aktuell: SMI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.08.25
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.08.25