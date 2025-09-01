NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) habe nur eine geringe Senkung des Blutdrucks gezeigt, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies könnte das Potenzial des Herzmittels limitieren./rob/ag/gl



