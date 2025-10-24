SAFRAN Aktie

304,90EUR -5,80EUR -1,87%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

24.10.2025 07:54:23

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Die Franzosen hätten dank des wichtigen Triebwerksgeschäfts erneut positiv überrascht und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Adrien Rabier am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Kursreaktion sollte sich aber in Grenzen halten, nachdem die Aktien schon gut gelaufen und die Erwartungen nach den starken Zahlen von Konkurrent GE Aerospace vorab gestiegen seien./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
307,10 € 		Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
304,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

