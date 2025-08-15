NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 143,00 auf 140,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns am 6. Oktober könnte zu einem wesentlichen Kurstreiber werden, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sich für die kommenden Jahre glaubwürdige, aber auch hinreichend ambitionierte Wachstumsziele setzen./rob/mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.