Saint-Gobain Aktie
|93,42EUR
|0,12EUR
|0,13%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft. Saint-Gobain sei einer seiner "Top Picks" angesichts von Umstrukturierungen bei den Franzosen./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,84 €
|
Abst. Kursziel*:
18,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|93,32
|0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.