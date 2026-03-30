NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Erlöse des Baustoffkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis um vier Prozent gesunken sein, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei wohl allein auf einen Rückgang der Absatzmenge in gleicher Hohe zurückzuführen; die Absatzpreise sollten konstant geblieben sein. Derweil habe der Vorstandsvorsitzende bereits darauf hingewiesen, dass die Absatzmengen wegen widriger Wetterbedingungen insbesondere in Frankreich und den USA im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen dürften./rob/la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST





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