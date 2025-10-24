Sanofi Aktie

87,95EUR 1,94EUR 2,26%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

24.10.2025 09:24:36

Sanofi Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88,47 € 		Abst. Kursziel*:
35,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
87,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,44%
Analyst Name::
Benjamin Jackson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

