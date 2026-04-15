SAP Aktie
|146,50EUR
|3,62EUR
|2,53%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan am Sonntag zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|14.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:27
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:30
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|12:42
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:34
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital