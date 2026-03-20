Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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20.03.2026 07:48:49

Sartorius vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
210,20 € 		Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
211,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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