Scout24 Aktie

74,55EUR 0,20EUR 0,27%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:02:32

Scout24 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 103,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Internetportal-Betreibers habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (ooEbitda) gekürzt, schrieb Giles Thorne in seiner Einschätzung vom Freitag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
103,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,45 € 		Abst. Kursziel*:
39,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,83%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten