Scout24 Aktie
|74,55EUR
|0,20EUR
|0,27%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 103,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Internetportal-Betreibers habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (ooEbitda) gekürzt, schrieb Giles Thorne in seiner Einschätzung vom Freitag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,45 €
|
Abst. Kursziel*:
39,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,83%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
