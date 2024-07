NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. In Presseberichten werde darüber spekuliert, ob der Medienkonzern Axel Springer sein Portfolio aufspaltet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Situation sei schwer zu überblicken, doch es bestehe die Möglichkeit, dass die Immonet- beziehungsweise Immowelt-Portale im Falle einer Aufspaltung zum Verkauf stehen. Dann bestehe das Risiko, dass der US-Konkurrent CoStar versuchen könnte, das zweitgrößte deutsche Immobilien-Kleinanzeigenportal zu erwerben. Für Scout24 wäre es seiner Ansicht nach klar negativ, sollten die Amerikaner in Deutschland einsteigen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 13:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 13:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.