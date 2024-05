HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen und zudem den Ausblick angehoben, lobte Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte der vorgezogene Führungswechsel bei der Windkrafttochter Gamesa gut ankommen, obwohl deren scheidender Chef Jochen Eickholt dort viel zur Verbesserung der Lage beigetragen habe./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.