NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Beginn der ersten Berichtssaison im Jahr 2025 fand Analyst Julien Dormois Aktien von sieben Unternehmen, die seiner Meinung nach positiv überraschen könnten. Diese sind: Generali, IAG, Pennon, Pernod, Siemens, Siemens Healthineers und Volvo, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Bei zwei Werten sieht er Enttäuschungspotenzial: Dassault und Moncler./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 08:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 11:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.