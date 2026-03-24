NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.