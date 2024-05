FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schlimmsten Gewinnwarnungen der Waferhersteller sollten durch sein, und die Geschäftsentwicklung dürfte die Talsohle erreicht haben, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte das zweite Halbjahr gegenüber dem ersten eine Verbesserung zeigen. Allerdings gebe es immer noch erhebliche Überkapazitäten und hohe Lagerbestände bei Großkunden. Für Siltronic bleibe vor diesem Hintergrund die Erreichung von Skaleneffekten am neuen Singapurer Standort Fabnext die entscheidende Herausforderung./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 07:50 / CET



