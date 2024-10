FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siltronic von 88 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung im dritten Quartal habe trotz weiterhin verhaltener Nachfrage aus der Halbleiterindustrie positiv überrascht und die niedrig gesteckten Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Waferbestände auf Kundenseite seien insgesamt nach wie vor erhöht und sänken nur langsam bei geschäftstypisch eingeschränkter Sichtweite. Bei den Leistungshalbleitern habe sich die Situation aufgrund der Schwäche bei Elektroautos und in der Industrie zuletzt sogar verschlechtert. Insgesamt dürften daher die hohen Lagerbestände zunächst auch mindestens die erste Jahreshälfte 2025 prägen. Da er aber von einer weiteren Verbesserung der Bestandssituation in den kommenden Quartalen ausgehe und die mittel- bis langfristigen Treiber intakt bleiben dürften, bleibe es bei "Kaufen"./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 15:49 / MESZ





