MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Add" belassen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen habe die Margen betreffend abgeliefert, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Donnerstag. Die Resultate für 2024 und die Prognose für das neue Jahr untermauerten die Cashflow-Ziele, die sich Symrise am jüngsten Kapitalmarkttag gesteckt habe. Er sieht daher Bedarf an einer "Aufwärtskorrektur" für den Konsens und seine eigenen Schätzungen für den freien Barmittelzufluss./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 08:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.