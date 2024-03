FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum vierten Quartal von 95 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern erhöhte Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr um rund zwei Prozent. Sie begründete das mit einem stärkeren Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen./bek/edh



