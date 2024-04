NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe mit dem insgesamt starken organischen Wachstum die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt könnte sich allerdings wegen der Preisentwicklung Sorgen machen. Die bestätigten Jahresziele sollten nur wenig Einfluss auf die Konsensschätzungen haben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:19 / BST



