26,12EUR
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

20.10.2025 07:11:54

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

