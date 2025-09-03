NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Geschäft mit Kosmetikprodukten und Hautpflege solle mittelfristig zwei Drittel zum Umsatz beitragen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müsste der Konzern in den kommenden Jahren Umsatz von geschätzten 15 Milliarden Euro hinzukaufen./rob/bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.