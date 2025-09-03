Unilever Aktie
|54,76EUR
|0,06EUR
|0,11%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Geschäft mit Kosmetikprodukten und Hautpflege solle mittelfristig zwei Drittel zum Umsatz beitragen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müsste der Konzern in den kommenden Jahren Umsatz von geschätzten 15 Milliarden Euro hinzukaufen./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47,62 £
|
Abst. Kursziel*:
-18,10%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47,62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,10%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
