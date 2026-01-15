RWE Aktie

50,42EUR 0,88EUR 1,78%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

15.01.2026 08:17:48

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49,70 € 		Abst. Kursziel*:
4,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

