RWE Aktie
|50,42EUR
|0,88EUR
|1,78%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,70 €
|
Abst. Kursziel*:
4,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
