NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar für 2030 bekräftigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Auch für die Zeit danach sei das Management sehr optimistisch./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.