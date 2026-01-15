AstraZeneca Aktie
|164,45EUR
|-0,50EUR
|-0,30%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar für 2030 bekräftigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Auch für die Zeit danach sei das Management sehr optimistisch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT
