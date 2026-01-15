Diageo Aktie
|19,55EUR
|0,10EUR
|0,51%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern verfüge über ein beneidenswertes Portfolio, schrieb Edward Mundy am Mittwochabend. Er müsse seinem robusten Aktionsplan allerdings nun Taten folgen lassen. Mundy kappte seine Ergebnis- und Dividendenschätzungen. Auf aktuellem Niveau würden geringere Gewinnerwartungen allerdings bereits teilweise eingepreist./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26