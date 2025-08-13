Vestas Wind Systems A-S Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität habe enttäuscht./rob/la/nas
