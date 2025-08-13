Vestas Wind Systems A-S Aktie

15,65EUR 0,12EUR 0,74%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 10:23:09

Vestas Wind Systems A-S Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität habe enttäuscht./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
160,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten