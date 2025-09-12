Vestas Wind Systems A-S Aktie

15,41EUR -0,48EUR -3,02%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

12.09.2025 06:20:58

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. In den USA seien Windkraftprojekte an Land für die Dänen entscheidend, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend. Die jüngsten Nachrichten um US-Projekte auf See seien dagegen eher viel Lärm um nichts. Insgesamt bleibe das Umfeld günstig für Vestas./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
117,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

