NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Pence belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche argumentiert Analyst Akhil Dattani, warum Telekomkonzerne Richtwerte für das Ergebnis je Aktie in ihre Ausblicke aufnehmen sollten. Früher sei das EPS eine unzuverlässige Bewertungskennzahl für Unternehmen aus der Branche gewesen. Das hat sich ihm zufolge geändert./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 01:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 01:34 / GMT





