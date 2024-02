Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die Aktien der voestalpine bei einem Kursziel von 39 Euro bestätigt. Die voest hatte am gestrigen Mittwoch Quartalsergebnisse veröffentlicht.

Die Schätzungen seien als Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal nur geringfügig angepasst worden und liegen derzeit geringfügig vor der Marktmeinung, erklärte Analyst Bastian Synagowitz. Angesichts des Engagements in defensiven Nischen seien die voest-Aktien attraktiv bewertet.

An der Wiener Börse notierten die voestalpine-Titel am Donnerstag mit plus 0,5 Prozent bei 26,02 Euro. Nach der Zahlenveröffentlichung am Vortag waren die Papiere um über fünf Prozent abgesackt.

