NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Gesprächen mit nordamerikanischen Investoren zu den Immobilienmärkten in Großbritannien und Kontinentaleuropa. Bei Vonovia stelle sich die Frage, wie lange der Aktienkurs noch nach oben laufen kann nach der von Zinserwartungen getriebenen, zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 20:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.