CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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21.05.2026 09:51:27

CTS Eventim Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty kappte am Donnerstag zwar seine operative Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr. Die Trends für Live Events des Veranstalters seien jedoch solide./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,75 € 		Abst. Kursziel*:
79,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,25%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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