CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty kappte am Donnerstag zwar seine operative Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr. Die Trends für Live Events des Veranstalters seien jedoch solide./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,75 €
|
Abst. Kursziel*:
79,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,25%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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