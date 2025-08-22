Walmart Aktie
|84,51EUR
|0,11EUR
|0,13%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Die verfehlten Gewinnerwartungen des Einzelhändlers seien nicht ideal, auch wenn sie von Sonderfaktoren beeinflusst und nicht repräsentativ für die Geschäftstrends seien, schrieb Steven Shemesh in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den jüngsten Quartalsbericht. Auf dem hohen Bewertungsniveau habe die Aktie wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die grundsätzlichen Trends blieben aber gut, und das Unternehmen sollte weitere Marktanteile gewinnen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 106,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel*:
8,21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 97,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|84,51
|0,13%
