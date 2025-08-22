Walmart Aktie

84,51EUR 0,11EUR 0,13%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

22.08.2025 06:59:36

Walmart Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Die verfehlten Gewinnerwartungen des Einzelhändlers seien nicht ideal, auch wenn sie von Sonderfaktoren beeinflusst und nicht repräsentativ für die Geschäftstrends seien, schrieb Steven Shemesh in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den jüngsten Quartalsbericht. Auf dem hohen Bewertungsniveau habe die Aktie wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die grundsätzlichen Trends blieben aber gut, und das Unternehmen sollte weitere Marktanteile gewinnen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 106,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 97,96 		Abst. Kursziel*:
8,21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 97,96 		Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

