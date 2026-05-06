AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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06.05.2026 10:58:11

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 87 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Brauereikonzerns im ersten Quartal stützten seine Projektion, dass das Jahr 2026 gleichzeitig von Mengenwachstum und Margenverbesserungen geprägt werden könnte, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass das obere Ende der diesjährigen Gewinnzielspanne erreichbar ist./rob/tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68,70 € 		Abst. Kursziel*:
28,09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
69,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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