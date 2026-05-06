ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im US-Geschäft liege jetzt eine positive Wende auf der Hand, schrieb Sanjeet Aujla in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Einen positiven Einmaleffekt durch die Fußball-Weltmeisterschaft außen vor gelassen, sei es bahnbrechend, dass das Geschäft dort erstmals seit 18 Jahren nachhaltiges Wachstum vorweisen könne. Der Brauereikonzern gewinne außerdem in 75 Prozent seiner Märkte Anteile. Dies sei der beste ihm bekannt Wert./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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