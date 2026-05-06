AB InBev Aktie

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06.05.2026 13:18:03

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im US-Geschäft liege jetzt eine positive Wende auf der Hand, schrieb Sanjeet Aujla in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Einen positiven Einmaleffekt durch die Fußball-Weltmeisterschaft außen vor gelassen, sei es bahnbrechend, dass das Geschäft dort erstmals seit 18 Jahren nachhaltiges Wachstum vorweisen könne. Der Brauereikonzern gewinne außerdem in 75 Prozent seiner Märkte Anteile. Dies sei der beste ihm bekannt Wert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,58 € 		Abst. Kursziel*:
22,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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