NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe wie schon von ihm erwartet positiv überrascht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und die moderat angehobenen Jahresziele sollten angesichts des schwierigen Branchenumfelds am Markt positiv aufgenommen werden./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 13:50 / EDT





