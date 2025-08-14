Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 214,00EUR -251,00EUR -17,13%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

14.08.2025 09:02:55

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

