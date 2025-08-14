NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.