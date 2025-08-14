Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 214,00EUR
|-251,00EUR
|-17,13%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 039,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 457,80 €
|
Abst. Kursziel*:
39,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 214,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,96%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-