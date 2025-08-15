ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.