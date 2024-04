NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor den Zahlen des iPhone-Herstellers für das zweite Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Investoren dürften sich darauf konzentrieren, wie groß die Risiken für sinkende Marktschätzungen seien, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten diese Risiken weniger groß sein als befürchtet, könnte sich die Stimmung aufhellen./ajx/gl



