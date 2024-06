HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 13000 auf 15000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzung für den Umsatz des Pharmakonzerns im Jahr 2030 wegen optimistischerer Annahmen für eine Reihe von Medikamenten angehoben, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Briten hätten mit die besten langfristigen Wachstumsaussichten in der Branche./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





