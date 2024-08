ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11300 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe Details zur zweiten Phase einer Adipositas-Studie mit dem oralen Präparat AZD5004 veröffentlicht, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwei angestrebte koprimäre Endpunkte stünden im Einklang mit dem Wettbewerb. Er sieht eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Mittel im Jahr 2029 in den Markt kommt - mit einem möglichen Spitzenumsatz von fünf Milliarden US-Dollar./tih/he



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.