Bayer Aktie
|36,06EUR
|-0,30EUR
|-0,83%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Ein Ausblick unterhalb der Erwartungen und Bedenken hinsichtlich Rechtsstreitigkeiten böten beim Aktienkurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 20:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,11%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
