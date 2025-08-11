Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Kernmarke Nivea scheine zu stagnieren, was an frühere Investitionszyklen erinnere, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Mal jedoch sehe sich auch die Luxusmarke La Prairie mit Gegenwind konfrontiert. Die Lösung könnte einer Übernahme sein in einem Segment zwischen den beiden Marken./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 15:01
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:05
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
100,90 €
Abst. Kursziel*:
23,89%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
101,30 €
Abst. Kursziel aktuell:
23,40%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
-
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|Beiersdorf AG
|101,00
|0,25%
