Continental Aktie
|73,58EUR
|0,22EUR
|0,30%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin widmete sich nach der Abstufung im Wochenverlauf am Mittwochabend nun dem neuen Autozulieferunternehmen Aumovio, das in Kürze vom bisherigen Conti-Konzern abgespalten wird. Aumovio werde zur Nummer Neun der Welt. Bei Conti war der Bereich einst Kronjuwel, zuletzt aber ein bremsendes Barmittelgrab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
73,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,86%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,30%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
03.09.25