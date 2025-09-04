Continental Aktie

73,58EUR
Continental

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

04.09.2025 10:55:23

Continental Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin widmete sich nach der Abstufung im Wochenverlauf am Mittwochabend nun dem neuen Autozulieferunternehmen Aumovio, das in Kürze vom bisherigen Conti-Konzern abgespalten wird. Aumovio werde zur Nummer Neun der Welt. Bei Conti war der Bereich einst Kronjuwel, zuletzt aber ein bremsendes Barmittelgrab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

