HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen sollten solide ausfallen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet nun ebenso wie der Markt damit, dass der Nutzfahrzeughersteller das untere Ende seiner Jahreszielspannen erreicht. Die Aktie preise das bereits ein. Eine Bestätigung oder Konkretisierung des Ausblicks würde Aufschluss über die derzeitige Nachfragedynamik geben und könnte der Aktie eine Erholungsrally bescheren. Die Bewertung sei zuletzt zunehmend attraktiver geworden und die mittelfristigen Aussichten erschienen vielversprechend./gl/ag



