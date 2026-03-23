Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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23.03.2026 14:17:34

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen seien die Margenprognose für Nordamerika und die eher schwache Prognose für das erste Quartal im Markt als konservativ und übertreffbar bezeichnet worden, schrieb Harry Martin am Montag. Er habe nun neue Daten zu den Produktions- und Exportmengen in Mexiko in sein Margenmodell einbezogen. Er bleibe daher bei seiner Einschätzung, dass die Konsensprognose für 2026/27 zu hoch und die Aktie folglich überbewertet sei./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
39,13 € 		Abst. Kursziel*:
-13,11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
40,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,05%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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