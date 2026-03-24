Danone Aktie

68,06EUR -0,44EUR -0,64%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

24.03.2026 11:12:26

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel sei eine gute Ergänzung für die Franzosen im Bereich Funktionsnahrung, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Neuausrichtung des Portfolios Milch- und Pflanzen basierter Produkte hin zu "hochwertigen, differenzierten und nutzerorientierten Produkten" werde weiter vorangetrieben./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,32 € 		Abst. Kursziel*:
39,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,58%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
