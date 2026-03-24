Danone Aktie
|68,66EUR
|0,16EUR
|0,23%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeitenherstellers Huel mit einem Kursziel 83 Euro auf "Overweight" belassen. Diese Übernahme sei strategisch sinnvoll und erweitere das Produktportfolio des französischen Nahrungsmittelherstellers um eine schnell wachsende Marke im Bereich der Komplettnahrung, schrieb Warren Ackerman am Montag. Obendrein gebe es viel Spielraum für eine internationale Expansion. Der von der "Financial Times" berichtete Übernahmewert von einer Milliarde Euro hält der Analyst für gerechtfertigt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,89%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|07:34
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen
|08:16
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:06
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:00
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Ottobock Buy
|UBS AG
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG