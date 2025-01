NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne inzwischen mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit, dass der Logistiker in den kommenden Jahren Änderungen an seiner Konzernstruktur vornimmt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine deutlich gesunkene Bewertung von DHL, die Entwicklung des Geschäftsmix sowie die jüngsten Änderungen innerhalb des Unternehmens sorgten dafür, dass es in einer guten Position sei, um strategische Optionen zu prüfen, sobald die laufende Vereinfachung der rechtlichen Holdingstruktur abgeschlossen sei./ck/bek



