ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik vor den am 1. August erwarteten Quartalszahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire rechnet im Jahresvergleich mit einem 20-prozentigen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) im zweiten Quartal. Der Umsatz dürfte um 4 Prozent gestiegen sein, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die Konsens-Ebitda-Schätzung 2024 am oberen Ende der Prognosespanne liege, dürften sich die Anleger fragen, ob das Management seine Prognose anheben werde. Die Kurszielsenkung begründete der Experte mit der gesunkenen Bewertung der Wettbewerber./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 14:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 14:12 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.